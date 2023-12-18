شكرا لقرائتكم خبر عن حازم شبل يعلن استقالته من الهيئة العالمية للسينوغرافيين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السينوغرافي المصري حازم شبل استقالته من عضوية مجلس إدارة الهيئة العالمية للسينوغرافيين من خلال فيديو ظهر فيه عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك موضحًا أسباب الاستقالة.

وقال شبل: تم استبعادي من قيادة الدورة السادسة لملتقي ومعرض التصميمات المسرحية العالمية World Stage Design، من خلال تواطؤ بين إدارة أكاديمية الشارقة مع هيئة السينوجرافيين، ولذلك أعلن استقالتي من عضوية مجلس إدارة الهيئة العالمية للسينوجرافيين ومعماريين وتقنيين المسرح OISTAT ومن منصبي كنائب رئيس الـ OISTAT، اعتراضا واستيائنا من تواطؤ الإدارة الحالية ل OISTAT مع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية بالشارقة/الأمارات.. في استبعادي من قيادة الدورة السادسة لملتقي ومعرض التصميمات المسرحية العالمية World Stage Design.. بعد أن رفضت أن يكون دوري هامشياً .. وإصراري علي أن يكون دوري كما عملت وبذلت من جهد ومذكور في ملف تقديم الأكاديمية للاستضافة وهو الملف الذي أثري محتواه خطاب من سمو الشيخ دكتور/ سلطان بن محمد القاسمي .. مؤسس ورئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية .. حاكم إمارة الشارقة .. عضو المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة “حفظه الله” .. ومقر دوري في الملف كقائد للمشروع Project Leader.

كما أنني اعترضت علي أن مسئولي الأكاديمية “إنجليز” يكلفون ويعينون أجانب في مهام التنفيذ، وأصررت أن يكون أساس المنفذين عرب بالتعاون مع الخبرات الأجنبية سواء من الأكاديمية بالشارقة أو من OISTAT، والكل يعلم كم ما بذلت من جهد وتخطيط لسنوات طوال حتي أحضر حدث دولي لمنطقتنا العربية، ولكن يبدوا أنني استخدمت حتي تم الموافقة .. وطمع الأجانب في أن يجمعوا هم ثمار ما زرعت من بذور.

عملت كل ما بوسعي طوال عشرون عاماً في تقريب واحترام الثقافات (قدر ما استطعت) وقدت تصميمات ومصممين مصريين وعرب وأفارقه، ولست نادم علي كل جهودي، ولكني حزين جداً أن يصل الأداء الإداري الثقافي الفني الدولي إلي هذا المستوي.