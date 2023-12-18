تفاصيل وكواليس كليب مصطفى حجاج الجديد قبل طرحه.. صور

القاهرة - سامية سيد - انتهى المنتج هانى محروس، من تصوير كليب جديد للمطرب مصطفى حجاج بعنوان "قلبى معاك" التي كتبها ولحنها عزيز الشافعى ووزعها أماديو، وتم تصويرها بمنطقة مصر الجديدة داخل إحدى الفيلات وشوارع ميدان سفير بمصر الجديدة.

والكليب مخرج تنفيذى نيكول هانى وعفاف جريس وإخراج هانى محروس وسوف يتم طرحه يوم الأربعاء المقبل.

حجاج وهانى محروس من كليب " قلبى معاك"

وتعرض مؤخرًًا مصطفى حجاج لأزمة صحية ونزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية تسببت فى إلزامه الفراش وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال شقيقه سيد حجاج إنه تعرض لنزلة البرد بسبب تغيير في الجو، لكنه مر منها بسلام وسوف يعود لعمله وحفلاته.

يذكر أن مصطفى حجاج قال خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة: "ابتديت أغنى فى الأفراح بالقاهرة والدلتا لمدة 15 عاما، وكنت شايف نفسى فى لون بهاء سلطان وجورج وسوف، ولما بطلع على المسرح مش بحضر هقول إيه". وأضاف عن أغنية "يا بتاع النعناع" قائلا: "ما كنتش موافق على أغنية النعناع، لكن هانى محروس كان ليه وجهة نظر".