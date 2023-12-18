رسالة قويّة من إعلامي مصري لـ شيرين: هاتي مدير أعمال متتجوزيهوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: عادت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وأخبارها إلى الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بإعلان طلاقها مجددًا من الفنان حسام حبيب، مما عرضها لكثير من الانتقادات.ثقافة وفنللمرة الثانية.. طلاق شيرين وحسام حبيب في هدوء

ومن أبرز الانتقادات الموجهة لشيرين بعد إعلان طلاقها، انتقاد الإعلامي المصري سيد علي في أحد البرامج التليفزيونية، قائلًا: “أخيرا انفصلت الست شيرين عن زوجها.. الزواج والانفصال قرار شخصي جدًا طالما حياتكم مش على الملأ.. Yنما انتوا طول الوقت على المسرح بتضربوا وتشتموا وتتخانقوا وتزعقوا.. انتوا خليتوا حياتكم مشاع والناس دخلت غرف النوم وغرف بيتكم ودخلوا في الذمة المالية والذمة الشخصية”.

ووجه الإعلامي سيد علي، رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب: “أرجوكي تفرغي للفن والتجهيز لحفلاتك، وبلاش هزار مع الجمهور على المسرح، هاتي مدير أعمال متتجوزيهوش، حد يتكلم باسمك”.

كما أضاف: “في ناس موهوبة واحنا محتاجينهم بس مش عارفين يديروا مواهبهم.. اتعلموا من نجوم الزمن الجميل اللي كانوا بيجوا يتثقفوا من نجيب محفوظ وصلاح جاهين.. يا شيرين الزواج قسمة ونصيب وكمان الطلاق قسمة ونصيب أرجوكي اتفرغي لفنك وحفلاتك”.

وانفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد انتشار أخبار تؤكد وجود خلاف بينهما ومغادرتها السعودية من دونه عقب مشاركتها في حفل “روائع السنباطي” ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وأكد الإعلامي عمرو أديب خبر الانفصال بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات عبر برنامجه “الحكاية” وتواصله مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، للوقوف على صحة الأخبار المتداولة عن انفصالها، وأكدت له ما تم تداوله، مشيرة إلى أن الانفصال تم في إطار متحضر.

وفي تصريحاتها بعد إعلان الطلاق، أكدت شيرين أن الطلاق وقع في هدوء تام وبرضاء الطرفين، وأنها حاليًا تتمتع بصحة جيدة على عكس ما حدث لها في الطلاق الأول من حسام حبيب، بجانب النشاط الفني الذي تعيشه إذ كشفت أنها تستعد لإطلاق 3 أغنيات في وقت قريب.

أما بالنسبة لحسام حبيب فلم يخرج نهائيًا للتعليق من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتزم الصمت.