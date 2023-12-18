“أضف لك”.. إنستغرام يقدّم لمستخدميه ميزة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: طرح تطبيق “إنستغرام” ميزة جديدة لقوالب القصص، تسمح للمستخدمين بإنشاء النموذج الخاص بهم، حيث تتيح الميزة المسماة “Add Yours” أو “أضف قالبك” للمستخدمين تثبيت ملفات “GIF” والنصوص والصور في قالب القصص، والتي يمكنهم بعد ذلك مشاركتها مع الآخرين.

لإنشاء قالب “Add Yours”، يمكن للمستخدمين إضافة صور GIF ونصوص وصور إلى قصتهم الخاصة، ويمكنهم بعد ذلك تحديد خيار “إضافة قوالبك” من علبة الملصقات واختيار العناصر التي يريدون تضمينها في القالب.

وبمجرد قيام المستخدم بمشاركة قالب “أضف لك” في قصته، يمكن لأي شخص آخر استخدامه وإضافة لمساته الخاصة، ولا يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة قالبك تغيير ما حددته، مع أنه يمكنهم الإضافة إليه.

فإذا أراد المستخدم استخدام قالب شخص آخر، فيمكنه النقر على المطالبة “أضف قالبك” عندما يراه في قصته، سينقلهم هذا إلى الكاميرا، حيث يمكنهم رؤية جميع العناصر التي تشكل جزءًا من القالب وتخصيصها عن طريق إضافة النصوص والصور وملفات GIF الخاصة بهم.

وتتيح الوجوه التي تظهر على الجانب الأيسر من الملصق للمستخدمين معرفة الأشخاص الآخرين الذين وضعوا طابعهم الخاص على القالب.

ويتم طرح نموذج “أضف قصتك” الخاص بـ إنستغرام للمستخدمين على مستوى العالم.

وتعد القوالب المخصصة بمنزلة إضافة ممتعة إلى الملصق التفاعلي Add Yours، الذي أطلقته المنصة في عام 2021، ويمنحك القدرة على الاستجابة لطلب مستخدم آخر للنشر عبر قصتك.

وتساعد قوالب Add Yours المخصصة إنستغرام في الاستفادة من مجموعة جديدة من الاتجاهات، من خلال منح مستخدميها الذين يزيد عددهم عن مليار شخص فرصة إنشاء قوالب خاصة، التي قد تشهد ظهور مطالبات وخيارات تفاعل جديدة.

أما بالنسبة لـ ريلز، فإن إنستغرام لديه “متصفح قوالب” تم تقديمه لـ ريلز في يوليو، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص قوالب معدة مسبقًا لمقاطع الفيديو الخاصة بهم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم إنستجرام أيضًا أداة تحرير خلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين تغيير خلفية صورهم من خلال المطالبة بالقصص.

هناك أيضًا أداة لإنشاء الملصقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات من المطالبات النصية.