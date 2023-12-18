شيري عادل: أسعى للتنوع.. و”الوصفة السحرية” يناقش مشاكل الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تُشارك الفنانة شيري عادل، في موسم أفلام رأس السنة، بفيلمين دفعة واحدة، وهما “أصل الحكاية”، و”عادل مش عادل”، ومقرر طرحهما تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شيري، خلال حديثها مع “الشرق”، إنها ليست متخوفة من فكرة تواجدها بفيلمين في آنٍ واحد، لا سيما وأن العملين مختلفان عن بعضهما تماماً، لافتة إلى أن “مسألة توقيت العرض لا تخصني، خاصة أنني صورت كل فيلم في وقت بعيد عن الآخر”.

“سبق صحافي”

وكشفت شيري عادل، عن طبيعة الشخصية التي تُجسدها داخل فيلم “عادل مش عادل”، موضحة أنها تؤدي دوراً صحفية لديها شغف كبير لعملها، وتسعى لتحقيق سبق صحافي مهم، وهذا كل ما يشغلها في حياتها، إلى أن تلتقي “عادل”، لتخوض معه رحلة تتضمن مواقف صعبة وكوميدية في الوقت ذاته، كما تكتشف وقتها أشياء عديدة مهمة.

وأوضحت أن تجسيدها لدور صحافية، لأول مرة في مشوارها الفني كله، كان بمثابة تحدٍّ كبير بالنسبة لها، إذ جمعتها جلسات عمل مكثفة مع صديقة صحافية لها، خلال فترة التحضير، للاطلاع على طبيعة العمل الصحافي، مما يُساعدها على تقديم الشخصية بشكلٍ واقعي.

ولفتت إلى أن هذا الفيلم، هو الثاني الذي يجمعها بأحمد الفيشاوي، بعد تعاونهما الأول في “سكر مر” عام 2015.

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من دينا، ومحمود البزاوي وبدرية طلبة، والعمل تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

تعدد الأفكار

كما تحدثت عن فيلمها الثاني “أصل الحكاية”، والتي تشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت وهالة فاخر، موضحة أن “الأحداث تتناول موضوعاً مهماً وواقعياً، من خلال أسرة، لكل فرد فيها أفكار ووجهات نظر مختلفة عن الآخر”.

وأوضحت أنها تُجسد داخل الفيلم، شخصية فتاة تُدعى “ملك” تظن أن أفكارها صحيحة دوماً، رغم دخولها العديد من المشاكل والصراعات بسببها، موضحة أن “المخرج محمد أمين يستعرض موضوعه في تناول اجتماعي كوميدي مختلف”.

وأرجعت أسباب مشاركتها في الفيلم، إلى رغبتها في العمل مع محمد أمين، منذ سنوات طويلة جداً، إذ أشادت بأعماله ورؤيته للقضايا الذي يتناولها في أفلامه.

“مشاكل زوجية”

وتطرقت إلى مسلسلها الجديد “الوصفة السحرية”، التي تواصل تصويره حالياً، تمهيداً لعرضه خلال الأسابيع المقبلة، على مدار 45 حلقة، بمشاركة هيدي كرم، وإسلام جمال، وميريهان حسين، وكارولين عزمي ولقاء سويدان، والعمل تأليف ورشة “مصنع الحكايات” للكاتب هاني سرحان، وإخراج خيري سالم.

وأوضحت أن المسلسل يتناول المشاكل الزوجية، في إطار اجتماعي كوميدي، وشخصيتها داخل العمل ستتضمن تركيبة درامية جديدة، لتظهر من خلالها بشكلٍ مختلف.

وحول اتجاهها لتقديم أعمال لايت كوميدي، في الآونة الأخيرة، أكدت أن ذلك ليس مقصوداً، وجاء عن طريق الصدفة، خاصة وأنها تنتقي عروضها الفنية بناءً على جودة الموضوع نفسه وقيمته، وطبيعة الشخصية التي تجسدها، بعيداً عن الإطار الذي يدور فيه الأحداث، سواء اجتماعي أو كوميدي أو دون غير ذلك.

وتابعت أنها تسعى إلى التنوع في أعمالها، وعدم تكرار الشخصيات، مؤكدة أن تجاربها المرتقب عرضها قريباً سواء سينما أو دراما، ليست متشابهة إطلاقاً.

“ألف ليلة وليلة”

وأشارت شيري عادل، إلى أنها تواصل حالياً تصوير مشاهدها في مسلسل “ألف ليلة وليلة”، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، واصفة تلك التجربة، بقولها: “مختلفة تماماً على الأصعدة كلها، خاصة طبيعة الشخصية التي أظهر بها، وأجواء العمل ذات طبيعة ساحرة”.

وأبدت ارتباطها الشديد بالأعمال التاريخية، رغم ما تتطلبه من تحضيرات مكثفة، إذ بذلت جهوداً ضخمة خلال البروفات، للوقوف على تفاصيل الشخصية ورسم ملامحها بالتعاون مع المخرج.

المسلسل بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، والعمل تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.