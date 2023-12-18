ميرنا وليد - بيروت - لفتت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأنظار بأحدث جلسة تصوير شاركت صورها على صفحتها الخاصة وارتدت فستاناً ذهبياً رائعاً من تصميم مصممة الأزياء البريطانية Jenny Packham، يتميز بقصة الـ Off Shoulder وبكمين طويلين وواسعين. وتركت نجوى شعرها منسدلاً على كتفها، وطبقت ماكياجاً ناعماً للغاية يليق بجمالها.

وحسب موقع بيعه يصل سعر هذا الفستان 5082 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 157,143 جنيه مصري وهو رقم مرتفع نظرا الى ساعات العمل الطويلة الذي تطلبه الخرز والشك والتطريزات فيه.

وتغزل بها الفانز والمحبين وأشادوا بالاختيار.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر غير متوقع لـ فستان نجوى كرم الذهبي من تصميم جيني باكمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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