يسرا تروي تفاصيل قصة حبها مع زوجها.. رومانسية للغاية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية يسرا عن تفاصيل حبها لزوجها رجل الأعمال المصري خالد سليم، واصفة له بـ "حب عمرها".

وقالت يسرا: "الحب هو كل حياتي أنا معرفش أقعد مع ناس مش بحبهم، الحب اللي بجد معناه قوي واللي يعرف يحب يعرف يسامح ويتغاضى، وحبيت كتير بس أكبر حب في حياتي بدون شك هو خالد زوجي، ده حب عمري".

وخلال ندوة تكريمها على هامش فعاليات الدورة السادسة من "مهرجان الجونة السينمائي"، تحدثت يسرا عن علاقة سابقة في حياتها وقالت: "مفيش أزمة مهزمتنيش في البداية، وكنت بفكر إزاي أنتصر عليها بعدين، وده اللي خلاني أطبطب على نفسي وأقول معلش أنتي هتعدي حتى لو في جرح هيخليكي أقوى وأصلب، بندم على حاجات كتير لما باخد قرارات سريعة وفي فترة من حياتي اخترت شخص ما غلط ارتبطت بيه، والتسرع في الحاجات اللي زي دي بيكون غلط".

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