تكريم نبيلة عبيد في مهرجان الأمل السينمائي 3

ميرنا وليد - بيروت - كرّم مهرجان الأمل السينمائي بدورته الثالثة الممثلة المصرية نبيلة عبيد. وائل جسار يروي تفاصيل إعتناق زوجته الإسلام.. وهذا السبب

وأعطى مؤسس المهرجان فادي اللوند الدرع التكريمي لنبيلة عبيد التي أبدعت في أدوارها المميزة وخصوصاً فيلم "توت توت" الذي نالت عليه التكريم.

وخلال احتفالية التكريم، عرض مقاطع من سيرة حياة نبيلة عبيد ومشاهد من فيلم "توت توت".

وأعربت نبيلة عبيد عن سعادتها باستضافتها في الدورة الثالثة للمهرجان الذي أقيمت فعالياته في إمارة موناكو، وقالت بأنها لم تشعر طيلة عمرها هكذا شعور، لما يحمله من رسالة إنسانية راقية.

وشكرت نبيلة عبيد مهرجان الأمل قائلة: "انتم مهرجان سينما حقيقي، هذه هي السينما حقا".







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