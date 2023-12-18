بخطوة مميزة للغاية.. عامر زيان يدعم بلدية جزين لإضاءة زينة الميلاد

ميرنا وليد - بيروت - قدم الممثل اللبناني عامر زيان خطوة مميزة لبلدته جزين وتكفل بزينة الميلاد.

وشكرت بلدية جزين-عين مجدلين عامر على هذه الخطوة وعلى دعمه في وضع الزينة على مقام سيّدة المعبور كما ودعمه في إضاءة MERRY CHRISTMAS من قبل نادي الشلال وتنظيم مسيرة ميلادية نهار السبت 23 ك١.

وأضافت "إن مدينة جزين تكبر بأبنائها مثيل عامر، وتتمنى له دوام الصحة والتقدّم".

من ناحية أخرى، وما زالت أغنية عامر زيان "مخلص وغدار" التي طرحها على يوتيوب في نيسان الماضي تزامناً مع عيد ميلاده، تحقق أصداء واسعة بعدما نالت استحسان جمهوره ومتابعيه.

الأغنية من كلمات مارسيل مدور، ألحان رواد رعد، توزيع موسيقي ناصر الأسعد، وصورها على طريقة الفيديو كليب من إخراج كفاح بلاني.

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