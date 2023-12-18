جدول اليوم لأفلام مهرجان الجونة السينمائي 2023

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعالياته لليوم الخامس على التوالي، والذي يشهد العديد من الفعاليات وعروض الأفلام المميزة، وذلك ضمن البرنامج الفني للمهرجان هذا العام.

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي

تأتي قائمة عروض الأفلام، اليوم، داخل عدد من قاعات المهرجان كالآتي:

مركز الجونة للثقافة والمؤتمرات

6:30 مساء

فيلم مايو ديسمبر

113 د

9:30 مساء

فيلم المعزة

91 د

قاعة أوديماكس

12:00 ظهرا

فيلم شباك فارغة

102 د

2:30 مساء

فيلم درب غريب

84 د

5:00 مساء

فيلم سماء بالستيكية

111 د

8:00 مساء

فيلم ولا كلمة

82 د

سي سينما 1

1:00 ظهرًا

فيلم في الماء

61 د

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3:00 عصرًا

فيلم ارتفاع عميق

93 د

وفي السادسة مساءً يتم إعادة برنامج الأفلام القصيرة 1 ومدته 93 دقيقة ويضم أفلام (هزة - 21 د، ملح البحر - 19 د، العودة إلى الخلف في مدينة هونغ - 20 د، الأجسام أقرب مما تبدو عليه - 18 د، أمهات ووحوش - 15 د)

وفي 8:45 يتم عرض برنامج الأفلام القصيرة 2 ومدته 95 دقيقة ويضم أفلام (أطلق النار على البطيخ - 20 د، ربيع يوم عادي - 18 د، سوبر - 20 د، أعدك - 17 د، إعلان نهاية العالم - 8 د، أثداء - 12 د).

سي سينما 2

12:15 ظهرا

فيلم على قارب َأدامان

109 د

2:45 عصرا

فيلم بورتريه عائلي

75 د

5:00 مساء

فيلم لا شيء أخسره

112 د

8:00 مساء

فيلم كرورا

124 د

سي سينما 3

6:00 مساء

فيلم زينات، والجزائر، والسعادة

75 د

7:30 مساء

فيلم برج بلا ظلال

144 د