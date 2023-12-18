دي كابريو يواعد فتاة عمرها 25 عاماً.. ومفاجأة بشأن علاقتها بـ حبيبته السابقة

أثارت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعد ظهور الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو، مع عارضة الأزياء البريطانية لوتي موس، وهي شقيقة حبيبته السابقة كيت موس.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد التقطت عدسات الكاميرات دي كابريو (49 عامًا) ولوتي (25 عامًا) في أحد المطاعم بلندن، حيث ظهر الثنائي في حالة انسجام وتحدثا وضحكوا حتى ساعات الفجر الأولى.

وكانت كيت موس (48 عامًا) قد واعدت دي كابريو لمدة ثلاث سنوات، من عام 2005 إلى عام 2007.

ولفتت الصحيفة إلى أن دي كابريو لطالما تعرض للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر منه سنًا.