فن ومشاهير

هذا ما قاله كريم فهمي عن مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان كريم فهمي، الذي يتواجد بالمملكة العربية بصحبة زوجته لمؤازرة فريقه الأهلي في مشواره بكأس العالم للأندية.

ونشر "فهمي"، مقطع فيديو له، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "جدة في انتظار مباراة قبل النهائي".

جاء ذلك تعليقا منه على مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي قبل اقامتها اليوم الاثنين 18 ديسمبر، وتعد المباراة قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت السعودية)، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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