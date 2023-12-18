محمد علي رزق: "أخيرا أنا وحمزة العيلي مثلنا سوا بعد 13 سنة"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد علي رزق، عن التمثيل مع صديقه الفنان حمزة العيلي لأول مرة معا بعد مرور 13 عاما.

ونشر رزق، مقطع فيديو من مسلسل "العودة" الذي يجمعهما ببعض، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق: "بعد 13 سنة صداقة وزملاء في مركز الإبداع، ونشتغل سوا في نفس العمل بس ما بنتقابلش، أخيرا أنا وحمزة العيلي مثلنا سوا".

مسلسل "العودة" عرض على قناة "dmc" ومنصة "watch it" يوم 26 نوفمبر الماضي في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة وتارا عماد وولاء الشريف ووليد فواز وصفاء الطوخي و بسنت شوقي وعصام السقا وحمزة العيلي ومحمد عبدالعظيم ومن إخراج أحمد حسن.