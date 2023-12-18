الوثائقية تعرض "منكوبات في غزة" عن معاناة مرضى الأورام من نساء فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض القناة الوثائقية، الأربعاء المقبل، الفيلم الوثائقي "منكوبات في غزة" في تمام الساعة العاشرة مساء.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة الوثائقية، عبر موقع "فيسبوك"، البرومو الدعائي للفيلم، وعلقت: "تحت الحصار في غزة، تتعدد أشكال القتل لآلاف النساء.. انتظروا الفيلم الوثائقي "منكوبات في غزة"، يوم الأربعاء المقبل، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية.

الفيلم الوثائقي "منكوبات في غزة" يُوثق معاناة الفلسطينيات المصابات بالأورام في تلقي العلاج، في ظل سياسات التعنت والمنع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحيلولة بين المرضى والدواء.

وذلك من خلال قصص إنسانية مؤثرة دارت طيلة السنوات الماضية، لاقتْ فيها الفلسطينيات المستأهلات للعلاج من الأورام السرطانية تضييقًا، ولا معيارية تجسدتْ في منع بعضهن من تلقي العلاج في مستشفيات غزة الفقيرة الإمكانات، أو حتى في مستشفيات الضفة الغربية، وهو ما يطرح على المُشاهد سؤالًا منطقيًّا: إذا كان هذا ما كانت تعانيه الفلسطينيات المصابات بالأورام، فكيف الوضع الآن بعدما أجهزتْ الغارات الإسرائيلية الوحشية الأخيرة على أغلب المقدرات الصحية في قطاع غزة؟! جديرٌ بالذكر أن فيلم "منكوبات في غزة" عكفت على صناعته المخرجة الإسبانية "آنا ألبا"، التي تُوفيت في أثناء العمل عليه، واستأنفه زملاؤها حتى خرج إلى النور، موثقًا بعضًا من مأساة أهلنا في فلسطين.

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