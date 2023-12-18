شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس ويسرا وهدى المفتى يحضرون ندوة "صناعة الأفلام المؤثرة" بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، عدد من الفنانين وصناع السينما فى ندوة بعنوان "صناعة الأفلام المؤثرة" من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي منهم، المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة، وعمرو منسي المدير التتفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة، والفنانة الكبيرة يسرا، أحمد داش، أحمد مالك، داليا شوقي، صدقي صخر، هدي المفتى.

ويعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، اليوم الإثنين، فيلم "المعزة" للمخرجة إيلاريا بوريللي، ضمن مسابقة الافلام الروائية الطويلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

تدور أحداث فيلم The Goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

فيلم The Goat بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي