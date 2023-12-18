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ظهرا متخفيًا.. هل وقع ليوناردو دي كابريو فى حب شقيقة حبيبة سابقة؟

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الشائعات تنتشر حول علاقة جديدة لـ الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو، حيث ظهر مؤخرًا متخفيًا مع عارضة الأزياء لوتي موس في موعد سرى، وظهر الثنائي بعد 30 عامًا من علاقة ليو، 49 عامًا، مع كيت موس، أخت لوتي غير الشقيقة، البالغة من العمر 25 عامًا.

وقال مصدر في لندن بـ مطعم Chiltern Firehouse: "كان ليو ولوتي يقضيان وقتًا رائعًا ويبدو أنهما قريبان جدًا"، حيث وصل الثنائى إلى فندق ومطعم Chiltern Firehouse في وسط لندن.

ليوناردو دي كابريو وكيت موس ولوتى موس
ليوناردو دي كابريو وكيت موس ولوتى موس

وقال مصدر عن موعدها السري: "كان ليو ولوتي معًا معظم الليل وبدا قريبين جدًا، لقد وصلا بشكل منفصل، ولكن في غضون دقائق قليلة فقط من الجلوس بمفردهما، جلسا على طاولة مع أصدقاء آخرين، وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الأصدقاء، ألا أنه يبدو أن هنالك شيء يجرى بينهما".

Leonardo DiCaprio went on a secret date with model Lottie Moss

وبالتالي ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thesun"، أثار تقاربهما الكثير من الدهشة ، وكان الناس في النادي يتحدثون عن كيت، فضلاً عن حقيقة أن لوتي تبدو في الفئة العمرية المناسبة لليو، خاصة أنه معروف بحبه للنساء الأصغر سنا، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 26 عاما، حتى أن أحد رواد النادي بحث عن عيد ميلاد لوتي ووجد أنها ستبلغ 26 عامًا في يناير، حيث ولدت لوتي في يناير 1998.

لذلك كانت هناك بعض النكات حول كيفية ارتباطها مع ليو في الوقت المناسب، خاصة أنهم غادروا في نفس الوقت تقريبًا ولكن لم يشاهدهم أحد وهم يغادرون لأن أمنهم كان يخفي الأمور، ولم يكن أحد يعرف حقًا ما إذا كانا قد قضيا معًا هذا المساء، أو ما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى شيء أكثر من ذلك.

Stunning Lottie was spotted with Leo at a private members’ club

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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