شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تمارس هوايتها وتصنع زينة أعياد الميلاد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس على صفحتها بموقع تبادل الصور"إنستجرام"، وهى تمارس هوايتها المحببة إلى قلبها وهي صنع زينة أعياد الميلاد وتعلقها بنفسها داخل أركان بيتها فى بيروت، واتضح من الفيديو إتقانها لهذه الهواية لذلك حرصت على توثيق تلك الهواية وعرضها على متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعية وعلقت على الفيديو قائلة: بريق من سحر عيد الميلاد المصنوع يدوي".

ميريام فارس



ميريام فارس

يذكر أنه بعيدًا عن الأحداث السياسية التي تمر بها بعض الدول قررت النجمة اللبنانية ميريام فارس أن تدخل البهجة على ابنها ديف واحتفلت بعيد ميلاده بشكل عائلى اقتصر على عائلتها فقط، وقد شاركت ميريام متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بصور من الحفل الذي حضرته، حيث ظهرت إلى جانب زوجها وطقليها جايدن وديف وهي تمرح معهما وتعانقهما وتغنى وترقص معهما.