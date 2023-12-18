بالصور- جائزة الفراشة الذهبية معروضة للبيع بخمس ليرات تركيّة.لن تصدقوا اي فنان قرّر بيعها…

في موقف مهين، عَرضَ المغني التركي مابل ماتيز جائزة الفراشة الذهبية التي فاز بها عن فئة “أفضل مغني” ضمن المهرجان للبيع مقابل خمس ليرات تركية فقط.

في هذا السياق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “اعلان البيع”، مستنكرين الخطوة التي أقدم عليها الفنان لأنها تشكّل اهانة مزدوجة الاولى للجمهور الذي صوّت له ويحبّه والثانية للمهرجان الذي منحه التكريم.

لكن على الرغم من الانتقادات العديدة التي تلقاها المهرجان الذي اقيم مطلع هذا الشهر في تركيا، بعدما كشفت التقارير ان النجوم الذين حضروا الحفل هم أنفسهم الذين فازوا فقط مع غياب عدد كبير من الممثلين والوجوه المعروفة التركية، لكن هذا لا يعطي الفنان مايل ماتيز الحق في ان يُهين الجائزة والجمهور الذي عمل على ايصاله الى الصدارة.