ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية أشرقت أحمد التي عرفت في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" منذ سنوات، وقد لاقى ظهورها جدلا كبيرا خصوصا وأنها بدت مختلفة، فالجمهور اعتاد على إطلالتها وهي طفلة في البرنامج، لكنها الآن تغيرت وأصبحت في مرحلة المراهقة.
على صعيد آخر كانت أشرقت أحمد قد إنضمت لفريق الفنان المصري تامر حسني في برنامج ذا فويس كيدز، الذي وجه له اللوم حينها عندما خرجت منه، بسبب ما اعتبروه سوء إختيار للأغنية، عندما أدت "الناس الرايقة".
كانت هذه تفاصيل خبر أشرقت نجمة "ذا فويس كيدز" تُبهر الجمهور..وهكذا أصبحت-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.