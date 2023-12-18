أشرقت نجمة "ذا فويس كيدز" تُبهر الجمهور..وهكذا أصبحت-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية أشرقت أحمد التي عرفت في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" منذ سنوات، وقد لاقى ظهورها جدلا كبيرا خصوصا وأنها بدت مختلفة، فالجمهور اعتاد على إطلالتها وهي طفلة في البرنامج، لكنها الآن تغيرت وأصبحت في مرحلة المراهقة.



على صعيد آخر كانت أشرقت أحمد قد إنضمت لفريق الفنان المصري تامر حسني في برنامج ذا فويس كيدز، الذي وجه له اللوم حينها عندما خرجت منه، بسبب ما اعتبروه سوء إختيار للأغنية، عندما أدت "الناس الرايقة".