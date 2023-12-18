خبر طلاق نيللي كريم يحدث بلبلة وهذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر طلاق الممثلة المصرية نيللي كريم عن زوجها لاعب السكواش السابق والممثل المصري هشام عاشور، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه.

وفي هذا السياق إضطر هشام عاشور للرد، وقال مؤكداً أن هذه الأخبار لا تعنيه: "مش بشوف القصة ديه ولكن بسمع عنها، ويمكن بتطلع الأخبار دي عشان مش بنزل صور كتير على إنستغرام".

وعن حضوره مهرجان الجونة السينمائي، قال: "مبسوط جداً جداً لأن المهرجان في الدورة دي فني جداً جداً وكله سيمنار وصناع سينما بيتقابلوا في حتة واحدة، وده مش بيحصل عشان كلهم مشغولين بمشاريعهم الفنية والخاصة".

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