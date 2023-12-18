بمناسبة العيد الوطني القطري.. عاصي الحلاني يهنئ

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني دولة قطر بالعيد الوطني القطري.

وكتب عاصي الحلاني عبر حسابه الخاص، وقال: "بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر اتوجه باحر التهاني الى الشعب القطري الحبيب اعاد الله عليكم هذه المناسبة الوطنية بالخير والأزدهار والأمن والأمان".

وكانت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس قد إحتفلت بعيد زواجها الـ 28 من عاصي الحلاني، والذي صادف يوم أمس، وشاركت الجمهور صورة رومانسية للغاية تجمعهما من العاصمة الفرنسية باريس.

وقد جمعت الصدفة بين الفنان عاصي الحلاني وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وذلك حين كانت بطلة فيديو كليب أغنيته "واني مارق مريت"، ونشأت علاقة إعجاب بين عاصي وكوليت، تكللت بالزواج عام 1995، ورزقا بـ3 أولاد هم ماريتا ودانا والوليد، وبعدها أطلت معه في كليب "عذبوني" مع ابنتيهما ماريتا ودانا.

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