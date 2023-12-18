إنتهاء "إسمي فرح" في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان الموسم الثاني من مسلسل "إسمي فرح" للنجمين ديميت أوزديمير وإنجين أكيوريك سينهي عند الحلقة الـ 27 أي بعد حلقتين.

تدور أحداث مسلسل "إسمي فرح" حول فتاة إيرانية تدعى "فرح" أثناء فرارها من إيران إلى فرنسا، تضطر للتوقف في إسطنبول عندما تعلم أنها حامل، وتنجب ابنها الذي يعاني من مرض نادر يصيب جهازه المناعي بالضعف مما يجعله عرضة للأمراض، لذلك يجب أن يعيش في بيئة معقمة، تعمل فرح بشكل غير قانوني كعاملة نظافة في إسطنبول، ولكن تنقلب حياتها رأس على عقب بين عشية وضحاها، عندما تشهد على جريمة قتل ارتكبتها المافيا في مكان ذهبت إليه لتنظيفه.

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