هبة نور تستعرض جمالها على أنغام "تيجي ننبسط" لـ نانسي عجرم.. وهكذا بدت

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية هبة نور الجمهور مقطع فيديو جديد لها، إستعرضت فيه جمالها الخلاب على أنغام أغنية "تيجي ننبسط" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وقد إرتدت هبة نور توب شتوية واسعة وطويلة باللون الأبيض من الصوف، مع سروال من الجينز.

ومن الناحية الجمالية، طبقت ماكيج جميل للغاية أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدل على كتفها بتسريحة مميزة.

وكان قد انتشر سابقاً فيديو للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع زميلتها هبة نور، وهما ترقصان بشكل عفوي في حفل عيد ميلاد المخرج جو بو عيد.

وارتدت كل من الممثلتين فستاناً قصيراً أبيض اللون، ونسقتا مع الفستان حذاءً مفتوحاً من دار Hermes العالمي.

وتداول فانز النجمتين الفيديو بشكل كبير، مثنين على صداقة نادين وهبة، ومشيدين بعفويتهما الواضحة في طريقة تصرفهما بعيداَ عن التصوير والكاميرات، وتساءل البعض إن كانت الممثلتان ستجتمعان قريباً بعمل من إخراج جو بو عيد.

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