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عبدالرزاق أحمد يكشف تفاصيل مشاركته في "حرب باردة"

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان عبدالرزاق أحمد الشهير بـ رزاق أحمد، تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير "حرب باردة"، والذي يتم تصويره حاليا، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالرزاق أحمد، أن الفيلم القصير يروي قصة شاب يعاني من مشاكل نفسية ويحاول التغلب عليها بطرق غير صحية، حيث يجسد دور الشاب الرئيسي في الفيلم، ويعد هذا الدور تحديا جديدا له كفنان.

وقد أبدى رزاق أحمد، سعادته بالمشاركة في هذا العمل الفني، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا الدور من أصعب الأدوار التي قدمها في حياته الفنية، حيث استلزم منه الكثير من العمل والاستعداد.

وأضاف عبدالرزاق أحمد، أنه تعلم الكثير من خلال مشاركته في هذا الفيلم، وأنه استفاد من تجربة العمل مع فريق العمل المتميز، الذي يضم أسماء كبيرة في عالم السينما والتمثيل.

يذكر أن الفيلم القصير سيعرض في عدد من المهرجانات السينمائية المحلية والعربية، ومن المتوقع أن يلقى إقبالا كبيرا من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء، وذلك بفضل قصته المؤثرة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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