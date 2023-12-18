حصاد دار الأوبرا في 2023.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، رسالتها التنويرية خلال عام 2023 باعتبارها احد اهم منارات الإبداع إقليميا ودوليا ، بدعم ومساندة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعلى مدار 12 شهر تم تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة هدفت الى الإرتقاء بالذوق العام وصون التراث الفني الإنساني المحلى والعالمى كما إتاحت الفرصة لشباب الفنانين للتعبير عن أنفسهم .

فمنذ يناير حتى ديسمبر 2023 تم تقديم ما يزيد عن 890 فعالية فنية وثقافية حضرها اكثر من عن 900 الف مشاهد منها 150 على المسرح الكبير ، 155 على المسرح الصغير ، 113 على مسرح الجمهورية ، 120 على مسرح سيد درويش(أوبرا الإسكندرية ) ، 46 علي المسرح المكشوف ، 80 بمسرح أوبرا دمنهور ، 56 بمعهد الموسيقى العربية و2 على مسرح النافورة ، هذا الى جانب 14 ليلة للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدولى للموسيقى والغناء ، كما استمر النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي - الأمسيات الشعرية - اللقاءات الفكرية - الندوات العامة - نادى السينما - نادى فنون الأوبرا فى تحقيق أهدافه الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية ووصل عددها إلى 82 نشاط احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، بجانب 72 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الاوبرا، إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم تم إستضافة عددا من الفرق الأجنبية الزائرة منها عرض باليه كارمن وتانجو فرقة باليه ميلانو (ايطاليا) ، عرض الجمال النائم لفرقة باليه موسكو مع صوليست البولشوي والمارينكسي (روسيا) ، كورال أوركسترا بوليفيا ، أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني (روسيا ) ، فرقة طرباند"مصر – العراق – السويد " لمحات فنية (سولفينيا) ، فرقة كايرو ستيبس ( مصر / ألمانيا ) ، فرقة باليه مسرح سيبيو ( رومانيا) ، ثلاثي مورنيزريب (النمسا) ، ثنائى سونوما ( النمسا ) ، مسابقة شوبان للبيانو ( سفارة بولندا) ، العرض المسرحى بيبرس الأسطورة (كازاخستان)، كونسير موسيقي (الدومنيكان ).

وأضاف، أن أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 65 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي، وقدم 35 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية بجانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين بالإضافة إلى تقديم أعمال المؤلفين المصريين التي تنتمي إلى القوالب الكلاسيكية ، كما نظم مهرجان اتجاهات عربية الذى يعد أحد أهم مسارات إلقاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى ويهدف الى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى .

أما فرقة أوبرا القاهرة التى تولت مسئوليتها الدكتورة تحية شمس الدين خلال شهريوليو 2023 قدمت ٤ أوبرات

عالمية هى ( ريجوليتو ، التليفون ، الناى السحرى ، الإمبرازاريو ) إلى جانب 24 حفل جالا تضمنت مقتطفات من أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية بالاضافة الى الأعمال الغنائية الغربية والنابوليتانية الشهيرة والمؤلفات الخاصة بالكريسماس والعام الجديد وشارك خلالها جميع المغنين بالفرقة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة .

وقدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل 6 عروض هي سندريلا ، كليوباترا ، بحيرة البجع ، كارمينا بورانا ، رقصات نلتقي بها وكسارة البندق .

كما احتفلت فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني بمرور 30 عام على تأسيسها بعرض (كي لا تتبخر الارض) كما قدمت على مدار العام 4 عروض اخرى هى فريدا تصميم واخراج سالي أحمد، لحظة تصميم واخراج محمود مصطفى ، زفير وعشم إبليس تصميمواخراج مناضل عنتر .

كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث 5 عروض هي بهية – حتشبسوت – زنوبيا تصميم واخراج كريمة بدير ، شجر الدر تصميم واخراج عصام عزت ، النداهة تصميم واخراج رجوى حامد ، وشهدت جميع العروض إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقدم أوركسترا أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني والقائد الاساسى المايسترو ناير ناجي 37 حفلا شملت مقتطفات من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية، إلى جانب مصاحبة عروض الباليه والأوبرا واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس بالإضافة الى الأحتفال بمئوية المغنية اليونانية الشهيرة ماريا كالاس ، الى جانب إستحداث سلسلة حفلات لمؤلفى الموسيقى الدرامية .

وفي إطار الاهتمام بإحياء التراث الموسيقى العربي قدمت فرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا 94 حفلا دوريا منها 15 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، 16 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 22 لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 21 لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، 15 لفرقة الإنشاد الديني، 5 لكورال أطفال الأوبرا وشهدت هذه الحفلات إحياء ذكرى رموز وأعلام الشعر والغناء والتلحين في مصر والوطن العربي وإعادة تقديم تراث الموسيقى العربية حفاظا عليه من الإندثار من خلال تقديم الأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق ، وأدوار ومنولوج الى جانب الحان وأغاني عمالقة الموسيقى والطرب العربي ، بالإضافة إلى الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الرسمية والقومية ، وتواصلت سلاسل حفلات العظماء التى تم تخصيصها لأعمال كبار الموسيقيين منها كلثوميات ، وهابيات ، من اعمال بليغ حمدى ومحمد الموجى ، اضافة الى الاحتفال بمئويات الرواد في هذا المجال منهم فنان الشعب سيد درويش .

وتم تأجيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضامنا مع فلسطين وشعبها .

كما تبنت دار الأوبرا بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشروع الأساتذة والهادف إلى اعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات اوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد حيث أقيم حفلين على المسرح الكبير بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ومسرح النافورة بمصاحبة الموسيقار خالد حماد تغنى خلالهما النجم مدحت صالح بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الأطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم .

واقيمت الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء على مدار 14 ليلة متصلة وضمت 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ،هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ، نسمة عبد العزيز ،عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد أحمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية إلى جانب 4 حفلات استضافها مسرح خارجي تم استحداثه وإعداده لإستقبال الجمهور أثناء الدخول احياها كل من عمرو سمير "عازف البان فلوت " ، براس ساوند باند ، ثلاثي اندرو ميلاد ، عازف البيانو كريم جوهر.

كما اقيمت 31 امسية احتفالا بشهر رمضان المعظم احتضنتها مسارح الاوبرا المختلفة منهم المسرح الكبير الذي شهد عروض لكل من الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، الفنان الكبير علي الحجار ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الفنانة عبير نعمة بمصاحبة اوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة كما استضاف المسرح الصغير سهرات عربية وإسلامية تستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها منها باكستان ، فلسطين ، إندونسيا ،اليمن ، بنجلاديش إلى جانب أمسية شعرية وندوة ثقافية ، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية اقيم حفل لفرقة الانشاد الديني وحفل اخر ضمن سلسلة وهابيات ، وأمتدتالفعاليات لمسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" حيث أقيمت عروض لكل من فريق على مر الأجيال ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي وفرقة أم كلثوم إلى جانب صالون ثقافى

ونظمت الاوبرا فعاليات مهرجانها الصيفي الذى ضم عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى على عدة مسارح مختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور هم فريق ستوديو العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، فرقة منيب التراثية بقيادة فتحى أحمد منيب ، المطربة مى كمال والمطرب أحمد على الحجار وفرقتهما ، فرقة أنامل شرقية بقيادة عازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين ، المطربة نوران أبو طالب وفرقتها وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى هشام خرما وفرقته ، نجوم الموسيقى العربية ، فرقة سويت ساوند ، فرقة كايرو كافية ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم ، نسمة عبد العزيز وفرقتها ، خالد سليم وفرقته ، سهرة مع العندليب بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي ، فريق على مر الأجيال ، فريق كورال كيان ، فصل الغناء العربي في مركز تنمية المواهب ، المنشد أحمد العمري .

وأقيم أكثر من 165 ريسيتال موسيقي وغنائي لمجموعة من الفنانين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، كما قدم مركز تنمية المواهب 44 حفلا لاكتشاف جيل جديد من الفنانين من خلال فصوله المتنوعة وهي ( غناء شرقي وغربي أوبرالي – فصل سوزوكي – البالية – الكلاكيت – العود – الفيولينة – البيانو – الفلوت – الجيتار – القانون – مادة الصولفيج - تعليم فن الرسم - الكمان الشرقي والإيقاع) بالإضافة إلى فصول ذوى القدرات الخاصة وكذلك إقامة الحفلات على مختلف مسارح الأوبرا تشجيعا للدارسين.

واتاحت الأوبرا الفرصة لعدد من الفنانين الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الخارج في مختلف الوان الموسيقى والغناء الأوبرالى والعربى منهم محمود البطران ، فاطمة زيدان ، هبه طوجى ، عائشة سيد ، كما استضافت خلال العام العديد من المهرجانات الدولية هي مهرجان المسرح العالي لاكاديمية الفنون ، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، احتفاليه جائزة الدولة للمبدع الصغير ، حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الاسلامى ، ملتقى أولادنا الدولى السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة ، احتفاليه الذكرى 80 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا ، احتفاليه الملتقى الدولي لفنون الخط العربي ، مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، مهرجان القاهرة الدولي للمونو دراما ، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، مهرجان جمعية الفيلم وغيرها .