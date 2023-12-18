محمد عادل إمام يكشف مواعيد طرح "أبو نسب" في جميع أنحاء العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج النجم محمد عادل إمام، لفيلمه السينمائي الجديد "أبو نسب" المقرر طرحه في مصر يوم 21 ديسمبر الجاري.

ونشر إمام، بوستر للفيلم يكشف فيه مواعيد عرضه في جميع أنحاء العالم، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق : "مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادلإمام وياسمين صبري، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند" و "ليلة هنا وسرور".

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