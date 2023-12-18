عبد الرحيم كمال بعد فوز الرئيس السيسي: اللهم اجعلها سنوات خير وأمان ونصر للمصريين

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث نشر كمال عبر صفحته على "فيس بوك"، صورة للرئيس السيسي، وعلق عليها: "على بركة الله.. اللهم اجعلها سنوات خير وأمان ونصر للمصريين"



عبد الرحيم كمال يهنئ الرئيس السيسي

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أعلنت عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

فيما تنص المادة 241 مكررًا من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".