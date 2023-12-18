شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: ألف مبروك.. رسميًا السيد عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم مدحت صالح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث نشر صورة الرئيس السيسي عبر صفحته على فيس بوك، وعلق عليها، "ألف مبروك رسميا.. السيد عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة".

مدحت صالح

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.