شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى بعد فوز الرئيس السيسى: شعب واعى عظيم.. اختار اللى يكمل المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نشوى مصطفى، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نشرت صورة الرئيس عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "شعب واعى عظيم اختار اللي يكمل المسيرة - ألف مبروك سيادة الرئيس الله يعينك ويقويك".



نشوى مصطفى عبر انستجرام

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،أعلنت عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.