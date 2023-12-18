شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين مهنئة الرئيس السيسي: إن شاء الله يستكمل مسيرة التنمية لمصرنا الحبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة إلهام شاهين، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة جديدة لمدة 6 سنوات، متمنية استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها لمصر.

وقالت إلهام شاهين، في تدوينة عبر حسابها على "إنستجرام": "مبروك لرئيسنا عبد الفتاح السيسى.. وإن شاء الله يستكمل مسيرة التنمية والتطور التى بدأها لمصرنا الحبيبة أم الدنيا.. ونأمل بإذن الله أن يكون القادم خير لمصر ولكل المصريين".



تدوينه الهام شاهين

يأتي هذا بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.