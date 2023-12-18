شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من عزاء عادل أنور شقيق أبو الليف.. لقاء أيمن بهجت قمر وأبو الليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن شديد ظهر على وجه المطرب أبو الليف والسيناريست أيمن بهجت قمر، في عزاء عادل أنور شقيق أبو الليف وخال أيمن بهجت قمر، والذى أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية مساء أمس، ونذكر أهم 3 لقطات خلال العزاء.

لقاء أبو الليف وابن شقيقته السيناريست أيمن بهجت قمر في العزاء بعد الخلافات الفنية التي جمعت بينهما خلال الفترة الأخيرة، ولكن تقابلا سويا أمس بالأحضان وكأنه لم يحدث بينهم أى خلافات.

تأخر الفنان ابو الليف عن عزاء شقيقه عادل أنور الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وتواصلنا معه وقال في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه شعر بتعب الأمر قبل العزاء، والذي جعله يذهب للدكتور.

حرص كل من الفنان مصطفى قمر ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنان حلمى عبد الباقي، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، على تقديم واجب العزاء في شقيق أبو الليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما تواجد سليمان عبد والسيناريست عمرو محمود ياسين ومحمد رياض واحمد صيام والمنتج احمد السبكى وأحمد سلامة وايهاب فهمي .



عزاء عادل أنور شقيق أبو الليف



عزاء شقيق أبو الليف

وكان المطرب نادر أبو الليف أعلن وفاة شقيقه عادل، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

كما نعاه الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.