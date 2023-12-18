شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الزميل مصطفى القصبي مستشارًا إعلاميًا لنقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل قرارا إداريا بتعيين وتكليف الزميل الصحفي مصطفى القصبي بجريدة الخليج 365، بتولى منصب المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين خلال الفترة المقبلة، من أجل إصدار البيانات الصحفية والإعلامية الخاصة بالنقابة لكل المؤسسات المختلفة.

وقالت النقابة في قرار إدارى لها برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل: بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتعديلاته وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للنقابة، قرر النقيب العام ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اعتماد قرار تعيين مصطفى محمد عبد القادر القصبي بوظيفة مستشار إعلامى للنقابة وينفذ القرار ويعمل به من تاريخ توقيعه اليوم".

وجاء تكليف النقيب مصطفى كامل للزميل الصحفي مصطفى القصبي ثقة به ليكون حلقة الوصل بين النقابة وجميع أعضائها، بالإضافة للتواصل المستمر مع الجهات الصحفية والإعلامية لما يدور داخل النقابة من أخبار وأنشطة وإنجازات محققة خلال الفترة المقبلة.



