شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. أبطال مسلسل زينهم ينتهون من تصوير آخر مشاهد العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنانون أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف من تصوير آخر مشاهد مسلسل "زينهم" الذى يعرض على شاشات المتحدة، من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز، وإشراف عام مصطفى العوضى، وتصدر مسلسل "زينهم" المركز الأول في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ONومنصة Watch it.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



زينهم

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى.



زينهم