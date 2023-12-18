فاجأ المنشد فهد مطر، مقدم برنامج الصياهد والضيوف، الجمهور بتسديده فاتورة لإحدى شركات الاتصالات تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال.
وأوضح مطر خلال حلقة من برنامجه المذاعة على قناة الصحراء، أن إحدى شركات الاتصالات طالبته بسداد مبلغ 10 مليارات ريال و800 ألف ريال، وذلك بسبب استخدام كميات كبيرة من البيانات.
وأضاف مطر أنه قام بدفع المبلغ كاملاً، وذلك لإعادة الخدمة، مشيراً إلى أنه يمتلك حسابات تجارية ورسمية يستخدم فيها الإنترنت بشكل كبير.
وأثارت فاتورة مطر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن المبلغ مبالغ فيه، فيما اعتبره آخرون دليلاً على ثروة المطر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: المنشد فهد مطر يكشف عن مطالبة إحدى شركات الاتصالات بتسديد فاتورة له بمبلغ خيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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