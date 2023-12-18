شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك: "تحت الوصاية" كان له تأثير كبير فى الواقع ويجب علينا تغيير نظرة الغرب لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد مالك عما يحدث في فلسطين وعن الأعمال المؤثرة خلال ندوة "صناعة الأفلام المؤثرة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة قائلاً: "من الصعب أن أتحدث عما يحدث في غزة، ولكن استخدمت حساباتي زي كل الناس في محاولة لإيصال صوتنا ونحن لا نعلم بمن نستنجد ولكن ده راجع لشعورنا بالعجز".

وعن الأعمال المؤثرة قال أحمد مالك: "أعتقد أن مؤخرًا كان لمسلسل تحت الوصاية تأثير كبير على أرض الواقع وإن تم طرحه في البرلمان لتغيير القوانين، وأكيد أن صناع العمل لم يكن في بالهم أن المسلسل يتم طرحه بالبرلمان، فنحن نقدم أفلام ومسلسلات صادقة تلمس الناس وعشان كده بقول إن تحت الوصاية كان له تأثير كبير في الواقع".

وعن سبب وضع الغرب للعرب في صندوق معين قال أحمد مالك: أعتقد أنه مبني علي إعلامهم وده على حسب الحياة السياسية وده واقع لازم نكون فاهمينه، وعشان كده مش لازم نوافق علي أي دور وخلاص وأنا مدرك إن التمثيل في الخارج صعب يجيلك أدوار بسهولة ولكن ممكن نتكلم مع صناع العمل لطرح أفكار لتغيير هذه الفكرة من منظور آخر.

وحضر عدد من الفنانين وصناع السينما في الندوة منهم، المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة مهرجان الجونة، و عمرو منسي المدير التتفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة، الفنانة الكبيرة يسرا، احمد داش، احمد مالك، داليا شوقي، صدقي صخر، هدي المفتى.