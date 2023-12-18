شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر للرئيس السيسى: أنت خير من تولاها وأوصيك بنا خيرا وثبت الله خطاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وقالت نجلاء، "مبروك سيادة الرئيس.. أوصيك بنا خيرا يا سيادة الرئيس، وبمصر حماية ورزق وأمان.. مصر أرض الكنانة، ما طلبها عدو إلا أهلكه الله".

وأضافت نجلاء، "ثبت الله خطاك وحفظ مصر من المكايد وكيد الكائدين ومكر الماكرين، نعلم أن المهمة تثقل الكاهل ولكنك خير من تولاها وخير من وضعت به ثقتي حتى هذا اليوم لك مني كامل التقدير والاحترام والدعاء..مواطنة مصرية نجلاء بدر

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.