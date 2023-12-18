شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الـ 12 هو الأخير من سلسلة Curb Your Enthusiasm والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة HBO عن انتهاء مسلسل Curb Your Enthusiasm رسميًا بعد الموسم 12، والذي سيعرض لأول مرة في 4 فبراير من العام المقبل 2024.

تم الإعلان عن أن الموسم الجديد من مسلسل Curb Your Enthusiasm، سيتكون من من 10 حلقات هو الأخير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME".



Curb Your Enthusiasm

وكانت قد أعلنت شبكة HBO تجديد مسلسل Curb Your Enthusiasm للموسم الثانى عشر، وذلك بعد طرح أخر حلقات الموسم الحادى عشر خلال العام الماضى 2021، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "TVSERIESFINALE".

يذكر أن مسلسل "Curb Your Enthusiasm" أو (اكبح حماسك) هو مسلسل تليفزيونى كوميدى أمريكى أنتج وعرض على شاشة قناة "HBO"، حيث بدأ عرضه للمرة الأولى فى 15 أكتوبر 2000، وقد تم عرض 80 حلقة حتى الآن، آخرها كان فى 2011، قام بتأليف المسلسل لارى ديفيد المؤلف الشريك لمسلسل ساينفلد، والذى هو أيضا بطل المسلسل مصورا نسخة من نفسه.

ويصور المسلسل حياة لارى ديفيد ككاتب تليفزيونى شبه متقاعد يسكن فى لوس أنجلوس ولاحقا فى مدينة نيويورك، بشكل مشابه لساينفلد، فمسلسل اكبح حماسك يصور دقائق الحياة اليومية، خاصة تلك التى تتعلق بمشاكل وأخطاء لارى ديفيد، وتصرفات الناس المزعجين من حوله، وتفاعله معهم.