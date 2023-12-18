شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد للرئيس السيسى: قلت وسأظل أقول إنه الرجل المناسب فى المكان المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت نبيلة عبيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة، وقالت من خلال الخليج 365، إنها تدعم الرئيس ودعمت ترشحه في الانتخابات الرئاسية ليستكمل مسيرة التنمية وأنها قالت وستظل تقول إنه الرجل المناسب في المكان المناسب.

وأشارت نبيلة عبيد إلى أنها أكدت أيضًا أن استمرار الرئيس السيسى ضرورة ملحة لاستكمال ما حققه من إنجازات وأنها تنتظر منه المزيد وأنها علي يقين من أن الرئيس كما عودنا لم ولن يبخل بأي مجهود من أجل مصر ومن أجل أن تظل مصر وشعبها بخير وفي خير ويظل الشعب المصري يتمتع بنعمة الأمن والأمان".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.