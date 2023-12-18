شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين للرئيس السيسى: "كلنا فى ضهرك ومتأكدين الفترة الجاية هتكون مشرقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باركت النجمة صابرين للرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه بالانتخابات الرئاسية، ووجهت له رسالة من خلال الخليج 365 قائلة: "ألف ألف مبروك على مصر وشعب مصر، وبقوله إحنا كلنا فى ظهرك إن شاء الله ونكمل المشوار زى ما إنت وعدتنا توفى بوعدك ودينك لينا إن مصر تبقى أم الدنيا وقد الدنيا".

وأضافت صابرين فى رسالتها: "متأكدين إن شاء الله الفترة القادمة كلها هتكون إشراقة، وكل الظروف المحيطة تساعدك وكل العوامل الداخلية والخارجية تبقى فى صفك إن شاء الله وفى صف الشعب المصرى"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.