شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر للرئيس السيسى: إنجازاته ونجاحاته تجعلنا سعداء بفوزه بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أمير الغناء العربي هاني شاكر الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأكد خلال تصريحات لليوم السابع، أن الرئيس السيسي قدم نقلة حضارية بكل المقايس وفتح شرايين جديدة لشوارع مصر ساهمت بشكل كبير في تسهيل الحياة على المصريين.

وأضاف هاني شاكر أن إنجازات الرئيس ونجاحاته في كثير من الملفات تجعلنا سعداء بفوزه في الانتخابات الرئاسية ليكمل ما بدء فيه ويستكمل مسيرة الانجازات والتطلعات لمصر ولشعبها.

وأشار هاني شاكر إلى أن هناك الكثير والكثير من التحديات التي مرت بمصر وغيرها تحيط بمصر، وتحتاح لرئيس في كفاءة الرئيس السيسي فهو رجل مخلص ومحب لمصر وللمصرين ويعمل ليل نهار ولا ينام تقريبا من اجل استكمال حلمه وطموحه لبلدنا مصر، مصر الحبيبة ربنا يحفظها ويحفظ رئيسها وتحيا مصر وشعبها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.