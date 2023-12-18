شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك: الغرب ينظرون للعرب كـ إرهابيين ولاجئين وأحاول تغيير ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان الجونة السينمائي ندوة بعنوان "صناعة الأفلام المؤثرة" ضمن فعاليات الدورة السادسة، وتحدث فيها كل من الفنان أحمد مالك، المخرج سيلفين جورج، المنتجة مابيل ايفينس، حبيب طرابلسي.

وتحدث أحمد مالك عن فيلمه القصير الذي يقدم خلاله شخصية عربية في دولة أوروبية ويعتبرونه لاجئا قائلاً: "لا أنظر من منظور الغرب وأن هذا العمل عن اللاجئين ولكني أراها شخصية لديها أحلام ويريد تحقيقها".

وتابع أحمد مالك: الفن بالتأكيد يستطيع تغيير الواقع، ولكن إحنا نصنع أعمال بغض النظر هل سيغير الواقع أم لا، أنا كفنان لازم أحس بالمجتمع وما ينفعش كفنانين نكون أعلى من المجتمع، وأنا بحاول أوصل التجربة الإنسانية بقدر الإمكان وأسيب المتلقي يحسها، ومش لازم أفرض عبء للمتلقي فأنا بالنسبة ليا بقدم الشخصيات من الناحية الإنسانية لأن الغرب حاطينا في صندوق معين".

وأضاف أحمد مالك: فهمت لما سافرت بره كنت بدرس بره وبشتغل، إن هويتي أني راحل عربي والغرب بيحطونا في صناديق معينة حتي في الكاستينج بيحطوك في قللب محدد يعني مثلاً كانوا بيجيبوا العرب في الأعمال الفنية قبل 2011 كإرهابيين وبعدها لاجئين.

واستكمل أحمد مالك: بحاول اتصارع مع ده كممثل لأنهم شايفنا في قوالب معينة ولكن أنا بحاول أني أقدم شخصيات لها مشاكل إنسانية وأعتقد مؤخرًا ده اللي بحاوب أعمله، واعتقد أن هذا الأمر مرتبط بالسياسة أكتر وإن الغرب بيشوفونا أرقام مش بني آدمين، وعشان كده أقل حاجة أقدر أقولها إني كفنان أقدم ما يلمسني كإنسان.

وحضر عدد من الفنانين وصناع السينما في الندوة منهم، المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة مهرجان الجونة، و عمرو منسي المدير التتفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة، الفنانة الكبيرة يسرا، احمد داش، احمد مالك، داليا شوقي، صدقي صخر، هدي المفتى.