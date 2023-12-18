بالفيديو- بأناقة عالية وجمال رائع..يارا السكري تبهر الجمهور بالكاجول

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري عيون الجمهور بعد أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك كاجوال مميز إرتدت فيه قميص أبيض مع توب باللون الأبيض ذات أكمام طويلة و سروال أسود ضيق، وإرتدت فوقهم سترة من الجينز رينت بالفرو البني، وتركت يالرا شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب".

