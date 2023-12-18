مدحت صالح يهنىء الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان مدحت صالح على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

نشر الفنان مدحت صالح صورة للرئيس السيسي وعلق عليها، قائلاً:" ألف مبروك رسميًا السيد عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقالت الوطنية للانتخابات إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتابع أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 ملايين و32 ألف و437 ناخبا، لافتا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 ملايين و777 ألف و668 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 ملايين و288 ألف و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألف و307 صوتا بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".