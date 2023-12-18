فن ومشاهير

وزيرة الثقافة تُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، -بالنيابة عن نفسها، وعن قيادات الوزارة، وجميع العاملين بها-، بالتهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، لجمهورية مصر العربية.

وقالت وزيرة الثقافة: "اختار الشعب المصري استكمال مسيرة النجاح، والبناء، وأكد وعيه بالتحديات التي تواجه الوطن على الصعيدين الإقليمي والدُولي، باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع بناء الإنسان المصري كأولوية ضمن استراتيجية بناء الوطن، وأولى ملف الثقافة رعاية خاصة، بما يُمثله من أهمية لقيادة قاطرة التنمية الشاملة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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