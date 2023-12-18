فن ومشاهير

عرض فيلم "آل شنب".. الأسود يخيم علي نجوم الفن تضامناً مع غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن على التواجد في انطلاق فيلم "آل شنب"، حيث أن سيطر اللون الأسود علي الحضور تضامناً مع القضية الفلسطينية، والأحداث المأسوية التي تمر بها غزة، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

 

وشهد العرض حضور ليلى علوي بطلة الفيلم، والتي التقطت صورا مع باقي فريق العمل كما حضر المخرج كريم الشناوي، كمال زادة، المخرج عمر الزهيري عضو لجنة التحكيم بالمهرجان، الفنانة صبا مبارك عضو لجنة التحكيم، أسماء جلال، نسرين طافش، داليا شوقي، محمد شاهين.

 

وتواجد على السجادة الرملية أحمد حاتم، هنا شيحة، هشام عاشور، يوسف وهبي، سارة عبدالرحمن، سينتيا خليفة، حسام الحسيني، علا رشدي، إنجي كيوان، بشرى، تامر حبيب.

 

أبطال فيلم "آل شنب"

فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

 

أحداث فيلم "آل شنب"

تدور أحداث فيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

 

عن مهرجان الجونة السينمائي

تأسس في العام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. يهدف مهرجان الجونة السينمائي، إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والُمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

 

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويسعى بحماس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به (منصة الجونة السينمائية)، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

 

تتكون المنصة من: برنامج (جسر الجونة السينمائي)، الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم، وبرنامج (منطلق الجونة السينمائي)، وهو مختبر لتطوير المشاريع وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.

 

أما الإضافة الأحدث إلى (منصة الجونة السينمائية) فهي (سوق الجونة السينمائي) التي تضم معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث يتفاعل صنًاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

ليلى علوى
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عرض فيلم آل شنب
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عرض فيلم آل شنب
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عرض فيلم آل شنب
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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