محمد فراج بإطلالة أنيقة في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير - علاء أحمد

أطل الفنان محمد فراج بإطلالة كاجوال، وذلك خلال اليوم الخامس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ6، وجاء ذلك خلال ندوة تصوير خاصًة لـ"الخليج 365".

وارتدى محمد فراج بلوفر باللون الأخضر، ونسق أسفله بنطلون باللون البني.

ونسق مع إطلالته نظارة شمس باللون البني.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.