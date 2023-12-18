بعد انفصالهما..هل يتوقف مسلسل"الراكون" لـ يوسف الشريف وإنجي علاء؟ الأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت السيناريست إنجي علاء، حقيقة توقف مسلسل "الراكون" بسببب انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف.

وقالت إنجي، خلال لقائها ببرنامج "et بالعربي"، على هامش حضورها مهرجان الجونة السينمائي: "مسلسل الراكون بقالنا سنتين شغالين عليه، وإخراج ماندو العدل".

وتابعت: "المسلسل أنا مخلصة كتابته، وكان المفروض ينزل رمضان ده بس لظروف إنتاجية خارجة عن إرادتنا إتأجل لرمضان اللي جاي".

واستكملت: "المسلسل مفيهوش جرافيكس كتير، بالعكس هو مسلسل إنساني تشويقي، إثارة وغموض، المخرج ماندو العدل أنا مبسوطة إني اشتغلت معاه".

وعن عملها مع يوسف الشريف، أضافت: "البطل يوسف الشريف، وهو اجتهد جدا في التحضيرات، بتمنى يشوف النور لأنه فعلا مسلسل حلو أوي ويستاهل".

وكانت السيناريست إنجي علاء أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف،عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، قائلة : "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

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