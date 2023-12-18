أميرة أديب: "كان نفسي لما أكبر أكون لعيبة كورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة الشابة أميرة أديب، عن فيلمها الأمريكي الذي ستشارك فيه، مؤكدة أنه كان حلم من أحلامها أن تكون لعيبة كرة قدم منذ صغرها.

ونشرت أميرة، فيديو لها وهي تلعب كرة القدم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بقالي ٤ شهور بتمرن ثلاث مرات في الأسبوع عشان الفيلم اللي هصوره بتاع أمريكا والفيديوهات دي كانت من أول شهرين، أحب أطمنكم إن الكاركتر اللي بلعبوا في الفيلم مش هبلة كده.. هي جد أكتر من كده بكتير بس قد إيه انبسطت وأنا بتعلم حاجة جديدة من الأول".

وتابعت أميرة: "‏عارفة إني كان بقالي فترة بنزل فيديوهات وأنا بلعب كورة وأقول لكم عندي مفاجأة وأخيرا عشان انتوا عارفين دلوقتي أنا عملت ‏الفيديو ده مخصوص عشان كوتش علي وفريدة ! أول حاجة كوتش علي والله ما واخد مليم عشان يقولي الكلام الحلو ده".

واستكملت: "‏النهارده عيد ميلاده وأحب أقول له كل سنة وهو طيب وأشكره على التعب و المجهود اللي عمله معايا الشهور اللي فاتت دي استحملني ثلاث مرات في الأسبوع".

‏وأضافت: "وأحب أشكر فريدة عشان أسست مكان محترم للبنات عشان يتعلموا فيه كورة.. حاجة عمري ما قلتها لحد هي اننا من وأنا صغيرة كان نفسي لما أكبر أكون لعيبة كورة بجد ومامتي مكنتش موافقة فشكرا يا فريدة إنك حققت لي حلم صغير".

يذكر أن، أميرة أديب تشارك في الفيلم الأمريكي "No Nation" للمخرج الأمريكي جيفري ألمونت، وتجسيد خلاله شخصية فتاة تمارس رياضة كرة القدم.