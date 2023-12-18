بعد نجاح "وقفة رجالة".. سيد رجب وبيومي فؤاد أبطال "أنا وابن خالتي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا "أنا وابن خالتي" الإعلان الرسمي للفيلم استعدادا لبدء عرضه تجاريًا مطلع العام المقبل.

وظهر بالإعلان الفنان بيومي فؤاد والفنان سيد رجب واللذان يعيدان التعاون مرة أخرى بعد نجاح فيلمهما "وقفة رجالة" عام 2021.

تدور أحداث فيلم "أنا وابن خالتي" في إطار كوميدي حول حسن وإسماعيل ابن الخالة، حيث يقع بينهما صراع تقليدي قديم لإثبات أفضلية أحدهما على الآخر من خلال عدة مواقف كوميدية ليكتشفا في النهاية أن المكسب الحقيقي هو العائلة.

ويشارك ببطولة فيلم "أنا وابن خالتي" كل من إنعام سالوسة، هنادي مهنا، إسراء رخا، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن، محمد بطاوي، سليمان عيد، لطفي لبيب، تأليف دعاء عبدالوهاب، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن سيد رجب وبيومي فؤاد يشارك كلًا منهما بعدد من الأعمال السينمائية والدرامية خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك الفنان سيد رجب في بطولة فيلم "ولاد رزق 3"، كما يشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة فيلم "الإسكندراني" والمقرر طرحهما بحلول عام 2024.