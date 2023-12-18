حكيم يهنئ الرئيس السيسي بعد توليه فترة رئاسية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان حكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة جديدة وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر "حكيم" صورة للرئيس السيسي وعلق قائلا: "إنت كبيرنا رمز هيبتنا، كمل وإحنا وراك ماشيين، تحيا مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وشارك حكيم مؤخرًا بحفل "ساوند ستورم" في الرياض الذي يجمع عدد كبير من نجوم الغناء من مختلف أنحاء العالم منهم النجم عمرو دياب، الفنانة إليسا، مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، النجم ويل سميث، الفنانة روبي، الفنان رامي صبري، الفنان حميد الشاعري وآخرون.

يذكر أن حكيم أحيا حفلًا غنائيًا لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والذي أقيم فعالياته في شهر أغسطس الماضي.